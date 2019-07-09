Психологи рассказали, где искать счастье

XVI Европейский конгресс психологов, состоявшийся в первых числах июля, в очередной раз стал площадкой не только для обсуждения новейших разработок в области диагностики и лечения психических недугов, но и местом, где психологи из разных стран могли просто поговорить. На самые разные темы. Например, о счастье.

Счастье - понятие эфемерное и каждый вкладывает в него свой собственный смысл. Однако, поиск его может затянуться на годы и стать причиной психических расстройств.

Рафаэла Калати, доктор психологических наук, уверена, что зацикливаться на достижении этого состояния - дело пустое и только мешающее.

По мнению психолога, нужно научиться не ждать глобального счастья, отвечающего всем придуманным нами пунктам, а постараться научиться видеть его в мелочах.

«Счастье - это жить, любить тех, кто рядом, и свое дело. Принимать спокойно то, что невозможно изменить. Искать - и находить! - вокруг позитив и возможность порадоваться. Хоть чуть - чуть, но искренне», - говорит профессор Калати.

А вот Сазасивэн Купер, президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО, уверен, что поиск счастья - сродни искусству и поучиться ему нужно у молодого поколения. По мнению психолога, именно молодые способны изменить свою жизнь, сделать ее такой, как хочется.

«Им, - говорит Купер, - для обретения счастья нужны 2 вещи: эталон, который покажет, как правильно расставить приоритеты, и люди - единомышленники, которые помогут в самореализации».

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Фото: yandex.uz/collections