Психолог: в России нет системы психологической помощи

Российские медики бьют тревогу. По их мнению, на страну надвигается самая настоящая эпидемия психических расстройств. Уже сейчас, говорят врачи, те или иные нарушения психики есть едва ли не у каждого четвертого россиянина.

Однако, как подчеркивает психолог Петр Бычков, доцент кафедры психфака СПбГУ, «беда в том, что психология (в плане оказания помощи населению) у нас в стране (даже при наличии огромного количества специалистов) остается практически неразвитой».

И то ли поэтому, то ли из-за особенностей менталитета, но люди предпочитают не обращаться за медицинской помощью в случае душевных кризисов. А большинство имеющих клинические расстройства психики вообще об этом не знают.

Последствия, по мнению Бычкова, могут быть катастрофичными: уже сейчас у нас один из самых низких показателей уровня производительности и удовлетворенности жизнью. А вот количество самоубийств, наоборот, растет год от года. А еще, как сообщила зампред Правительства РФ Ольга Голодец, психические и поведенческие расстройства, по статистике, - основная причина инвалидности наших подростков.

И ситуация будет только ухудшаться, если проблемой не заняться всерьез.

Но для начала надо признать ее существование. И начать, наконец, развивать отрасль психологической помощи населению в системе здравоохранения.

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Фото: premium-clinic.ru