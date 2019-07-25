Семейные ссоры тормозят развитие мозга ребенка

Семейные скандалы между родителями негативно отражаются на развитии головного мозга маленьких детей. Последствия этого могут быть очень неприятными: от психических расстройств до более серьезных заболеваний. К такому выводу пришла группа британских ученых из Университета Восточной Англии по итогам проведенного исследования.

Как оказалось, у ребенка, часто становящегося свидетелем ссор родителей, говорят исследователи, в первую очередь «бьют» по мозжечку, который регулирует усвоение навыков, преодоление стресса и контролирует сенсорно-моторные действия. Это открытие объясняет то, что в проблемных семьях дети часто отстают от сверстников в развитии, хуже осваивают навыки чтения, письма и счета, а, достигнув подросткового возраста погружаются депрессии.

В особо сложных случаях у детей диагностируют разнообразные психические заболевания.

Дети, констатируют ученые, очень остро чувствуют любое напряжение между родителями. И даже, если те стараются не скандалить при малыше, его угнетает «витающее в воздухе» недовольство, когда мама с папой не разговаривают друг с другом, не улыбаются и не шутят.

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Фото: vk.com/@smssovet