Гнев - самая функциональная эмоция человека

Психологи калифорнийского университета совместно с коллегами из Австралии после проведенного исследования, направленного на изучение причин и воздействия на человека и его окружения различных эмоций, пришли к выводу, что самой функциональной из всех является эмоция гнева.

Оказывается, в ее создании и, в том числе «выведении на лицо» соответствующего «сердитого» выражения, участвует целый комплекс органов и мышц. И все для того, чтобы продемонстрировать выражение мощи и угрозы. Характерно сдвинутые и как бы опущенные брови, раздувающиеся ноздри, губы, вытянутые «в ниточку» - именно так выглядит человек в гневе. Причем независимо от страны, национальности и расы.

Как отмечает Аарон Селл, ведущий автор исследования, эмоция эта возникла одновременно с появлением самого человека и была жизненно необходима для эффективного разрешения конфликтов и, как следствие, для выживания. «Сумел запугать противника - диктуешь свои условия», говорит ученый.

Чтобы подтвердить эту догадку, ученые показали респондентам смоделированные при помощи компьютерной программы лица, на некоторых из них по одному присутствовали элементы «гневного» выражения. Лица на экране в целом не выглядели «злыми», но даже одного проявления эмоции - например, сдвинутых к переносице бровей или выдвинутого вперед подбородка - хватало, чтобы человека посчитали более сильным физически. Причем все участники и практически единогласно.

Еще одно важное наблюдение, сделанное в ходе изучения природы гнева: эта эмоция больше свойственна людям физически сильным, которые всем способом решения споров предпочитают «бой».

«Гнев "запускается" отказом собеседника принять ситуацию, и лицо сразу принимает форму, максимально эффективно демонстрирующую противоположной стороне последствия этого отказа. Но самое поразительное - что ни один из компонентов гневного лица не является произвольным, все они выражают одно и то же», - говорит антрополог Джон Туби, привлеченный к исследованию в качестве эксперта.

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Фото: obodrenie.info