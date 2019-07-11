Женщины предпочитают высоких мужчин с низким голосом

Ученые сразу двух университетов США заинтересовались вопросом: какая мужская внешность выглядит наиболее привлекательной в глазах современных женщин. И, дабы удовлетворить свое любопытство, провели соответствующее исследование.

Состояло оно из двух этапов. Во время первого анализировались объявления на одном из популярных сайтов знакомств. Точнее, та их часть, где женщины описывали свои пожелания к предполагаемым партнерам. Как оказалось, большинство дам мечтают о высоком (выше 177 см) спутнике.

Второй этап - опрос. И снова женщины (59% участниц) говорили о том, что мужчина должен быть выше их ростом. Аргумент прост: рядом с высоким крупным мужчиной дамы чувствуют себя защищенными и более женственными.

Еще один штрих к портрету «мужчины - мечты»: у него должен быть низкий голос и стройная фигура.

«Спрос на «мачо»- тип канул в Лету», - говорят ученые.

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Фото: fabiosa.ru