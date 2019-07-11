Ученые: обоняние зависит от настроения

Группа психолога университета Висконсина Вена Ли провела эксперимент, целью которого было подтвердить или опровергнуть существующее мнение о том, что есть некая взаимосвязь между настроением человека и его способностью ощущать запахи.

12 волонтеров были подключены к аппарату МРТ. В ходе исследования у них искусственно вызывали разные чувства, одновременно с этим распыляя рядом пахучие вещества.

Как оказалось, даже те запахи, которые в повседневной жизни воспринимались участниками, как нейтральные, в состоянии тревоги или стресса были им крайне неприятны. И чем сильнее был стресс, тем острее реакция на ароматы.

Это подтвердили и показания МРТ: во время наблюдения оказалось, что в связке «запах- психологическое состояние» задействованы 2 мозговые цепочки. Одна -отвечающая непосредственно за обонятельную функцию, другая - за эмоции.

Вен Ли говорит, что, согласно показаниям прибора, обе цепочки начинают взаимодействовать, когда человек испытывает стресс. А в спокойном состоянии они «работают» исключительно автономно.

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Фото: mir-prekrasen.net