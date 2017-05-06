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Ронг – древнейший национальный осетинский напиток

06.05.2017  |  15:13

Ронг – древнейший национальный осетинский напиток

Ронг – древнейший национальный осетинский напиток, не встречающийся у других народов Северного Кавказа. Крепкий ронг считался наиболее любимым и распространенным напитком нартов – героев-богатырей.

 

Для рецепта медового напитка возьмем:

 

500 г меда

1,5 ст. л. дрожжей (прессованных)

15-20 листьев мяты В кастрюлю с 2.5 л теплой кипяченой воды добавить мед и размешать. Медовую воду довести до кипения и затем остудить до температуры парного молока К меду добавить дрожжи, перемешать и перелить смесь в глиняный сосуд. Для аромата в кувшин добавить листья мяты и поставить напиток в теплое место для брожения. Через пять дней он готов к употреблению. Чтобы сделать напиток более хмельным, надо выдержать его не открывая сосуда, в течение трех месяцев.

Валерия Верхорубова

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