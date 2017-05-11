Как воспитывали мальчиков в древности

11.05.2017 | 17:28

Воспитание мальчиков осуществлялось на принципах мужественности, достоинства и чести. Судя по сюжетам нартовского эпоса, пословицам, поговоркам, отражающим народное мировоззрение, понятие мужественной силы и авторитета соотносится, в числе прочего, и со способностью беспрекословного повиновения своему старшему.

Вступление ребенка в систему возрастных иерархических отношений обозначалось строгим соблюдением предписаний "кæстæриуæг" ("младшинства") — кодекса правил в отношении уважения старших и беспрекословного послушания.

Большое значение в воспитательных усилиях придавалось прививанию детям умения держаться с достоинством и в то же время почтительно, вежливо говорить и соблюдать поведенческие установки, соответствующие возрасту. На первой ступени возрастной иерархии в мальчиках вырабатывали терпимость к физической боли, стоицизм.

Обращаться к старшим с какими бы то ни было жалобами запрещалось. Благопожелания, адресованные юноше, призывали покровителей послать ему неимоверную силу и стойкость духа.

В рамках большой семьи воспитательные функции под контролем хицау и æфсин выполняли практически все взрослые. Мальчиков в воспитательных целях допускали на семейные советы. Не вступая в разговоры и занимая самые отдаленные позиции, они слушали и следили за правилами ведения собраний и поведением своих страших. Это накладывало большую ответственность на взрослых, которые тщательно контролировали свои действия и слова.

Этикет предписывал родителям не только не нахваливать своих детей, но и довольно скоро пресечь похвалу, исходящую от постороннего. В условиях господства патриархальных устоев в семейном быту считались неприличными и даже непристойными особая забота и внимание к собственным детям — за них нельзя было заступаться, обращаться к ним в присутствии старших, произносить их имя, а также считалось предосудительным для родителей нежить и ласкать своих детей.

Подобные поведенческие предписания были продиктованы самой природой и суровой действительностью условий горного Кавказа, требующих раннего взросления и самостоятельности детей и подростков. Этикет общения мужчин с детьми иногда принимал очень необычные формы.

Суровые нормы избегания чаще всего рассматриваются в литературе во взаимоотношениях отца со своими детьми. Мать в известной мере выполняла роль посредника между ними. Но несмотря на то, что общение с матерью регламентировалось меньше, чем с отцом, существовавшие предписания действовали так же неукоснительно и в отношении нее.

Несмотря на внешнюю отстраненность мужчин от домашних забот и отчужденное общение с собственными детьми, воспитание и детей и юношей проходило под пристальным присмотром, усиленным вниманием и при деятельном участии мужчин.

По достижении юношеских лет, мальчики начинали сопровождать отца в охоте, оказывая ему также помощь во всех занятиях, связанных со скотоводством и хлебопашеством. Поскольку общественным мнением, основанном на воинской этике, место мужчины было определено вне дома, там и продолжало осуществляться воспитание мальчиков, происходило приобщение их к общественному этикету.

_________ Хадикова А. Х. Осетинский этикет.

Валерия Верхорубова