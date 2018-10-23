НЛО во второй мировой войне

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НЛО во второй мировой войне23.10.2018 | 21:40
Проблема НЛО - особо не исследовалась в период Второй мировой войны. Да и заниматься этим не было времени. Весь научный потенциал был направлен на военные нужды. Пресса - тоже не особо жаловала сообщения о неизвестных явлениях. А если и освещала, то только как происки врага.
Тем не менее, сохранились свидетельства о странных и необъяснимых явлениях.
Так, например, очевидцы сообщали о неизвестных объектах, облетевших позиции Роммеля.
Над Ла-Маншем - видели светящиеся объекты сигарообразной формы. Множество сообщений было о дисках, преследующих транспортные караваны в Атлантическом океане.
Практически все подобные случаи, автоматически записывались, как секретные разработки врага.
Некоторый интерес к подобным феноменам, проявляли Британская и Американская разведки.
Наиболее серьезно эту проблему, изучала немецкая оккультная организация "Аненербе".
Это было по сути - научное отделение "СС". "Аненербе", занималось изучением и применением в военных целях - оккультных знаний и технологий, работающих не на законах физики.
В СССР - подобных исследований не велось. И даже упоминание о них, считалось лженаучной ересью. За, что смело можно было попасть в лагерь.
Но несмотря на это, в архивах имеются докладные записки, о наблюдении странных явлений в небе.
Например, есть свидетельство, что в 1940 году, при испытании нового танка, в Харькове, над полигоном завис объект в форме яйца. Этот объект ярко светился и вращался вокруг своей оси. Было принято решение прекратить испытания, но неожиданно объект взмыл в небо и исчез.
Есть ряд документальных свидетельств, что перед самым началом войны на границе с Польшей, пограничники наблюдали массовые полеты неизвестных объектов вдоль границы - о чем неоднократно докладывали.
На дальнем востоке в 1944 году, капитан сторожевого корабля И. Зорин, писал в рапорте, что наблюдал за полетом очень необычного летательного аппарата. Аппарат этот был овальной формы и резко менял траекторию полета, после чего круто вошёл в воду. При этом, не было никаких звуковых эффектов. Более того, вода в месте входа объекта, довольно долго светилась.
Самым интересным случаем, можно считать случай, имевший место в Японском море. Весной 1945 г., моряки стали свидетелями падения в море странных цилиндрических предметов.
Явление продолжалось несколько минут. Командование приняло решение о массированном бомбометании по этому району. Но самым удивительным было то, что большая часть бомб не взорвалась.
Интерес к исследованиям этого феномена с новой силой начался только после войны. И толчком послужили известные события, названные как "Розуэлльский инцидент".
Фото: the-submarine.ru
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Сергей Бухранский
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