Управление мозгом по методу Хосе Дельгадо

Хосе Дельгадо подозревали в разработках по массовому управлению сознанием. И поводы для этого были. Достаточно ознакомиться с экспериментами ученого по вживлению электродов в мозг живых существ.

О наследии ученого

Нейробиолог и нейрофизиолог Хосе Дельгадо прожил 96 лет. За это время ученый создал множество научных трудов, в которых отмечал, что человечеству будущего стоит перейти от задачи познать себя к задаче создать себя. Научная часть информационного потенциала трудов Дельгадо уже легла в основу современного устройства "искусственная улитка". Устройство предназначено для людей с нарушением слуха; оно генерирует электрические импульсы, при помощи которых микрофон подает соответствующие сигналы в отвечающие за слух нервные окончания. Благодаря данному устройству ко многим людям вернулся слух. А разработанные для человеческого мозга стимуляторы позволили вернуться к норме лицам с эпилепсией, болезнью Паркинсона и другими мозговыми нарушениями.

Тем не менее, Хосе Дельгадо не был обделен нападками и критикой. В частности, представители научно-популярного журнала OMNI подозревали ученого в работе на правительства США и СССР, т. к. внедрение его разработок в мозг позволит дистанционно управлять сознанием населения. Сам Дельгадо категорически опровергал заявления авторов журнала, приводя в качестве довода уменьшение вероятности воздействия с увеличением расстояния между "манипулятором" и "подопытным".

Путь дельгадо

Как же ученый дошел до таких разговоров о деле своей жизни? В ходе экспериментов Дельгадо понял, что воздействие раздражителя (электричества) на перегородку (отдел лимбической системы мозга) можно вызывать различные реакции у животных. Ученого интересовала возможность управления агрессией посредством разработки. И испанец решился: вживил в мозг самым агрессивным быкам генерирующие электричество устройства (стимосиферы). В качестве области мозга было выбрано хвостатое ядро, отвечающее за проявление агрессии и координацию движений у представителей животного мира и человека. Весь процесс эксперимента был документирован с помощью видеозаписи и фотосъемки. Изначально бык несся на ученого, но стоило тому нажать на кнопку, как животное изменило направление своего движения и остановилось. Нетрудно догадаться, что эксперимент вызвал бурный общественный резонанс.

Другого рода эксперимент был проведен на обезьянах. В хвостатое ядро самца шимпанзе вводился электрод, после чего начиналось наблюдение. Стоило самцу начинать подходить к клетке с самкой, последняя нажимала на установленную в своей клетке кнопку, и самец уходил. Дельгадо рассматривал результат эксперимента, как воплощение мечты по усмирению диктатора, пусть и не в человеческих масштабах.

У метода электростимулирования по Дельгадо есть один побочный эффект, который его автор и сам замечал в своих наблюдениях за животными. Его испытуемые впадали в расслабление вплоть до апатии. На уровне современных практик с людьми у многих была диагностирована депрессия.

Фото: reactor.inform.kz

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