Манипуляторы: как вычислить и как бороться

Каждый день человек рискует столкнуться с манипуляторами. Они встречаются и среди знакомых, коллег, и в различных информационных источниках.

С пассивной манипуляцией, когда мнения массово навязываются в одностороннем порядке (реклама, новости) справиться достаточно легко - нужно разбираться в теме и иметь собственные аргументированные взгляды на ситуацию. Противостоять же активной манипуляции, когда один человек агрессивно или, наоборот, пытаясь быть скрытным, убеждает другого принять его точку зрения, бывает гораздо сложнее, особенно когда нет желания портить с ним отношения.

Но прежде всего надо вычислить манипулятора, тем более если это один из близких людей, ведь дружеское расположение мешает его вовремя распознать. Поведение манипулятора характеризуется следующими чертами:

1. Он активно использует близкие связи как непреложный аргумент встать на его сторону;

2. Он не терпит задержек, принять решение надо здесь и сейчас;

3. Он всеми силами старается заполучить доверие;

4. Он ссылается на других людей, пользующихся авторитетом;

5. Он может использовать свою персону как непререкаемый авторитет;

6. Он, в случае необходимости, принижает собственные способности, восхваляя другого человека;

7. Он из своих обычных действий или возможностей делает огромное одолжение;

8. Он искусно подменяет мотивацию для достижения целей, выставляя напоказ ту сторону, с которой остальные склонны согласиться.

Следует постоянно быть готовыми противостоять манипуляторам, ведь для некоторых людей подобный образ жизни является естественным, и они всеми силами заставляют остальных быть у них на поводу. Способы защититься от них простые, но стоит приготовиться отстаивать свои интересы - манипуляторы зачастую весьма настойчивы.

1. Сменить тему или вовсе прекратить разговор, воспользовавшись любой уловкой вроде звонка по телефону или внезапно возникшими неотложными делами.

2. Сделать наивный вид и притвориться, что любые намеки не находят понимания.

3. Или спросить напрямую у собеседника, чего именно он от вас хочет. Это может заставить его самого смутиться и временно перейти к другой теме.

4. В деловом разговоре не стоит расслабляться и переходить на дружеское неформальное общение.

5. Иногда можно не тратить время на бесполезные споры и сделать вид, что соглашаешься с чужим мнением. Стоит использовать этот приём осторожно, чтобы впоследствии он не обернулся неприятностями.

6. Если собеседник не приводит доказательств в пользу своего суждения, следует потребовать убедительных аргументов.

7. Метод "заевшей пластинки" - в различных вариациях повторять свою точку зрения.

8. Проявление спокойствия. Уравновешенных людей сложнее склонить на другую сторону.

9. Не спешить. Принятое в спешке решение часто плохо обдумано, что играет на руку манипулятору.

10. Нельзя позволять играть на чувстве вины. Ошибки допускают все, и это не повод поддаться на уговоры, чтобы загладить проступок.

11. В своей позиции следует иметь твёрдые доводы для её защиты и непоколебимость в собственных словах для противостояния возражениям.

Фото: commerage.ru

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