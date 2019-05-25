Животные и человек должны жить в максимально допустимой гармонии, поскольку человек, как высокоразвитое существо, должен нести за них ответственность и всячески их оберегать. Общение с животными приносит радость всем, но для детей этот процесс наполняется особым смыслом, ведь при взаимодействии с животными они многому учатся, в том числе состраданию и любви к природе. Статья посвящена всем аспектам развития ребенка при общении с животными.

Интеллектуальное развитие.

Прежде всего, знакомясь с разнообразными животными, ребенок пополняет багаж своих знаний о них, их жизни и особенностях, поведении и различиях. Во-вторых, дети учатся выстраивать простейшие логические цепочки. Например, если кошка мяукает возле своей миски, значит, она голодная. В-третьих, ребенку предоставляется прекрасная возможность развить свою сенсорику, поскольку ни одна игрушка не может оказать тот же эффект, что и живой объект. Однако здесь следует очень тщательно следить за ребенком. Дети эгоцентричны, они не понимают, что кому-то кроме них может быть хорошо или плохо, но животное ни в коем случае не должно испытывать какой-либо дискомфорт просто потому, что ребенку захотелось, скажем, потягать его за хвост из любопытства.

Нравственное воспитание.

Из предыдущего пункта вытекает следующий: осторожно общаясь с животными ребенок испытывает положительные эмоции и начинает приобщаться к природе. Кроме того, при взаимодействии с живыми существами дети учатся проявлять заботу и бережно относиться ко всему такому же живому, как и они сами. Все это положительно сказывается на их духовном развитии.

Эстетическое развитие.

Природа прекрасна в своей естественности и дает множество поводов для творчества. Дети, будучи крайне восприимчивыми и эмоциональными ко всему, что их окружает, стремятся выразить полученные переживания через стихи, рисунки, рассказы или разнообразные поделки.

Физическое развитие.

Здесь все довольно просто: с собачкой надо гулять, с кошкой или кроликом - играть. Дети становятся вовлеченными в некий труд заботы и ухода за животными и, одновременно с этим, физически развиваются.

Соотношение возраста ребенка и видов домашних животных.

Разумеется, не каждому возрасту подходит любой домашний питомец. Дети могут быть слишком малы для общения с активными собаками, это может навредить не только самому малышу, но и питомцу. Возраст, признанный состоятельным для того, чтобы завести ребенку животное, начинается примерно с четырех лет. В это время ребенку можно подарить аквариумных рыбок, хомячка, черепашку, морскую свинку, кролика или котенка. Опять же, следует внимательно контролировать взаимодействия ребенка с животными, поскольку, причинив вред животному, даже без злых умыслов, ребенок может получить серьезную психическую травму. В возрасте шести лет ребенок уже способен ухаживать за щенком, попугайчиком, хорьком, ёжиком и прочими домашними зверями.

Фото: ustinka.kz

