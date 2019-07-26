Депрессия помогает ставить достижимые цели

Необычное открытие немецких ученых: у людей с клинической депрессией гораздо лучше обстоят дела с задачами, в рамках которых нужно выбрать достижимый путь, а от недостижимых целей - отказаться. Как психическое расстройство может помочь человеку - разбираемся вместе.

Депрессия и мотивация: наша стратегия

Депрессия - заболевание, которое можно диагностировать по достаточно большому числу признаков, однако ключевыми считаются утрата интереса к какой-либо деятельности и снижение активности. Зачастую из-за этих симптомов случаются и проблемы с мотивацией. Казалось бы - сплошной негатив, но еще в 2000 году биолог Рэндольф Нессе выдвинул теорию: депрессия является всего лишь одним из адаптационных механизмов.

Рэндольф отметил, что чаще всего люди при постановке целей так или иначе исходят из двух больших стратегий:

ассимиляция (попытки привести текущие дела в соответствие с заданными целями);

аккомодация (работа над промежуточными целями и установка подцелей исходя из их результатов).

Согласно теории Нессе, депрессия случается, если обе стратегии не дают результата, то есть включается некий адаптационный механизм, который не дает нам заниматься саморазрушением из-за недостижимой на текущем этапе жизни цели.

Эксперимент Нессе: депрессия помогает вовремя остановиться

Для проверки теории Рэндольф и его помощники провели простой эксперимент. Для него при поддержке университета Фридриха Шиллера отобрали две группы людей: 38 здоровых и 40 больных депрессией. Подопытные должны были решать анаграммы. Анаграммы были разделены на подгруппы:

29 простых;

15 сложных;

16 нерешаемых.

При этом добровольцы о нерешаемых анаграммах не знали, а задания давались в случайном порядке.

Эксперимент показал интересую вещь: больные депрессией в среднем отказывались от попыток решить нерешаемые анаграммы быстрее, чем здоровые подопытные. При этом скорость решения в целом была сопоставима: здоровые тратили на одну в среднем 15.91 секунды, а больные - 17.45.

Эксперимент позволил ученым сделать вывод: у пациентов с депрессией есть дополнительный ресурс, который мог бы использоваться в ходе лечения. Например, если бы их программы терапии строились вокруг осознания некой недостижимой цели, от нее легче было бы отказаться.

«Наши результаты подтверждают гипотезы о том, что даже патологическая клиническая депрессия может выполнять адаптивную функцию, и для психотерапии это очень важные данные. Мы стали лучше понимать, как депрессия влияет на небольшие, повседневные цели, однако выборка пока мала и потому результаты исследований в теории могут помочь лишь ограниченному кругу лиц с таким же течением болезни», - пишут авторы в аннотации статьи для www.sciencedirect.com.

Фото: med-info.mirtesen.ru