20.06.2011 | 12:26

Политическая аналитика: Почему место Грузии именно в Европе…

Политическая аналитика: Почему место Грузии именно в Европе…

С первого дня получения независимости в грузинском обществе не заканчивается бурная дискуссия, к какой же цивилизации все-таки принадлежит Грузия - азиатской или европейской.

Слава богу, что ушли уже в прошлое глупые и самодовольные заявления типа «надо взять от Запада все самое лучшее и отказаться от худшего», «Грузия – между Европой и Азией» и т.д. Очевидно то, что не может всем нам нравится в евро-американской цивилизации, на самом деле является оборотной стороной того, что нам вообще не нравится.

Вот самый элементарный пример. Например, всем нравится законопослушание и честность немцев. Нравится, что они не тянут всех своих родственников и друзей наверх. Им не стыдно просто отказать близким людям в услугах. Кто против этого будет? А с другой стороны, большинство грузинам совсем не нравится оборотная сторона всех этих замечательных свойств – то, что немцы не боготворят своих друзей, не слишком общаются с родственниками и т.д.

Как видите, одно зависит от другого – либо вы равнодушны к родне, и вам не стыдно отказать в услуге, либо вы обожаете своих друзей и родных, но тогда вам не уйти от непотизма и коррупции.

И это лишь один пример политической аналитики, а таких привести можно сотни и все они будут только об одном свидетельствовать, что лозунг «Берем от Запада лишь хорошее, а остальное к…» - не работает. Вот тут как раз и надо выбирать: вы принадлежите только к одной цивилизации и тогда принимаете ее ценности или к другой.

Что такое Грузия? Европа или Азия? Где и в какой части человечества место нашего государства?

На это счет общего мнения нет.

Давайте спросим в первую очередь сами себя – что мы подразумеваем под Европой? Необходимо понимать, что на самом деле европейская цивилизация крайне неоднородна, и следует в первую очередь понять – о какой именно части континента мы говорим вообще.

Для этого-то нам и необходима политическая аналитика. Если мы сравниваем себя с Голландией, Бельгией, Германией и Англией, то Грузия, на самом деле, очень далека от Европы. И я не имею в виду количество машин на душу населения, социальную защищенность, благосостояние населения и экономическое положение. В первую очередь Европа – это состояние ментальное, а метраж жилплощади – всего лишь ценность приходящая. Ведь главное то, что у народа в голове, а все остальное – приложится.