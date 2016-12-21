Угулава не хочет лишних ушей

12.03.2014 | 19:13

Гиги Угулаву беспокоит, что его телефонные разговоры прослушивают. Бывший мэр Тбилиси называет это политическим давлением и подозревает, что в скором времени его арестуют. Грузинская прокуратура подтвердила, что Угулаву действительно прослушивали, однако делали это исключительно в интересах следствия и в соответствии с законом. Так законна ли прослушка, которую осуществляют нынешние власти Грузии?

Угулаву слушают. Но не на митинге или на заседании городской администрации, где он отличался большим красноречием. Слушают его разговоры по телефону — новые власти Грузии. Кстати, они это и не отрицают — мол, есть соответствующее постановление суда о прослушивании бывшего мэра Тбилиси, который подозревается в растрачивании бюджетных средств из Фонда развития грузинской столицы.

Но возмущение Гиги Угулавы вызвал не сам факт прослушки. Это, по его словам, является "излюбленным занятием" Бидзины Иванишвили и его подопечных — правительства страны. Экс-мэра Тбилиси возмутило, что запись телефонной беседы, приобщенная к делу, велась не между ним и каким-нибудь бывшим или действующим чиновником, а с собственной дочкой. Этого Угулава стерпеть не мог и созвал пресс-конференцию, на которой обвинил нынешние власти в политическом давлении и высказал предположение, что он сам в скором времени будет задержан.

Впрочем, опасения Угулавы в этом смысле не оправдались. Прокуратура поспешила успокоить экс-мэра, что никто его задерживать не собирается. В то же время, уголовное дело закрывать тоже не намерены. Слишком уж по многим эпизодам "засветился" Гиги Угулава. Так что расследование незаконных финансовых операций будет продолжено.

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А Угулава негодует еще по одному поводу. Прокуратура опубликовала текст его СМС-переписки с бывшим депутатом грузинского парламента Резо Адамия, который недавно скончался. Угулава отмечает, что прокуратура опубликовала переписку того периода, когда Адамия уже был серьезно болен, что является аморальным. Что касается прокуратуры, то ее представители отмечают, что и телефонный разговор, и СМС-переписка имеет непосредственное отношение к уголовному делу, и запись производилась с санкции суда.