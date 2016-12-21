Грузинам запретили подсматривать

14.02.2014 | 15:59

Незаконный сбор и публикация видео- и аудио материалов о частной жизни граждан в Грузии будет караться лишением свободы сроком до семи лет. Проект изменений в Уголовный кодекс подготовило МВД страны. Какие риски видят эксперты в этой инициативе, и решит ли она проблему незаконных видеозаписей в Грузии?

В Грузии как велась прослушка граждан, так она ведется и сейчас — утверждают представители "Единого национального движения". Партии, в годы правления которой личная жизнь многих граждан стала достоянием общественности. В основном, конечно же, политических оппонентов.

Возникает вопрос — а имеют ли право представители прежних властей, при которых скрытые видеозаписи и прослушивание приняли небывалый размах, говорить о соблюдении прав человека сейчас? С другой стороны, "Грузинская мечта", которая неоднократно обещала покончить с такой практикой раз и навсегда, все же до конца не справилась с соблазном использовать такие материалы против своих оппонентов. История с бывшим первым заместителем министра внутренних дел Грузии Гелой Хведелидзе, который выложил в интернет компрометирующее видео о журналисте Георгие Паресашвили, тому подтверждение. Замминистра поплатился за это своим постом — его уволил лично глава МВД. Но сам прецедент для новой власти был чрезвычайно неприятным.



МВД Грузии припрячет компромат?

Теперь власти собираются ужесточить ответственность за нелегальную видео- или аудиозапись. Если до сих пор за это предусматривалось лишение свободы сроком до трех лет, то теперь планируется увеличить срок заключения до семи лет. Основная причина, по информации МВД, заключается в том, что в последние годы "спецслужбами очень часто осуществлялась незаконная слежка и запись личной жизни граждан".

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Материалов действительно было очень много. В архиве МВД Грузии хранилось более 12 тысяч файлов, которые незаконно записали различные структуры при прежних властях Грузии. Видеозаписи содержали компромат на политиков, журналистов, духовных лиц и общественных деятелей. Вскоре министерство внутренних дел обнаружило еще 5 тысяч подобных файлов. В результате работы специальной комиссии в конечном счете было принято решение об уничтожении этих материалов, что и было сделано в присутствии СМИ. Но, конечно же, ни у кого нет гарантий, что эти файлы, или их часть, не были скопированы или прежними, или нынешними властями, и не хранятся где-то в укромном месте. Проследить за этим практически невозможно.

Эксперт по юридическим вопросам, правозащитник Гела Николаишвили говорит, что лишь ужесточения уголовного наказания за незаконный сбор материалов недостаточно. "Полагаю, что необходимо более четко разграничить, что имеет и не имеет право записывать рядовой гражданин Грузии, а что — представители соответствующих структур, — сказал Николаишвили в беседе с GeorgiaTimes. — Конечно же, это не решит окончательно вопрос нелегальных видео- и аудиозаписей, поскольку полностью решить эту проблему не удается ни в одной стране мира, и мы убедились в этом на примере истории с Джулианом Ассанжем и его скандальным сайтом WikiLeaks. Как видно, можно незаконно прослушивать не только рядовых граждан, но и лидеров государств".

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"Полагаю, что за органами власти необходим максимальный общественный контроль, и тогда удастся сохранить определенный баланс. Если же нововведение будет касаться только рядовых граждан, то тогда власти смогут создать для себя комфортные условия для добычи таких видеозаписей, — отмечает эксперт. — А людям это будет запрещено. К примеру, сегодня я имею право тайно сделать запись разговора людей, если дело касается какого-нибудь долга или других вопросов, затрагивающих мои интересы. Но если это тоже запретят, то люди становятся незащищенными. А у государства, тем не менее, будут сохранены все возможности для того, чтобы делать такие записи".

"Конечно же, при "Национальном движении" эти записи не только делались незаконно, но и использовались незаконно в качестве улик в суде. Тогда прокуратура часто "задним числом" получала санкцию на запись этих материалов, и суд принимал эти незаконные решения. Сейчас, конечно же, прокуратура и власти подобными вещами не занимаются. Но технические средства для прослушивания у них по-прежнему существуют — их никто не уничтожал. Так что единственный выход — серьезный общественный контроль за деятельностью МВД и спецслужб", — резюмирует Николаишвили.

Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе также отмечает, что многие страны мира предпринимают шаги в этом направлении, но пока без особого успеха. "Ужесточение законодательства сократит количество незаконных записей, но не решит проблему окончательно, — завил Сакварелидзе в интервью GeorgiaTimes. — Что касается представителей властей, то они смогут осуществлять эти действия только по решению суда и в исключительных случаях. Конечно же, здесь существует определенная опасность, что законодательство будет использовано против рядовых людей. Но все зависит от того, как эти законы будут выполняться на практике. Ведь практика очень часто отличается от того, что написано в законе".