Бокерию и Угулаву прижмут к стенке?

31.03.2014 | 18:57

Что последует за неявкой Михаила Саакашвили на допрос в главную прокуратуру? Эксперты не исключают задержания высокопоставленных членов "Единого национального движения" — Гиги Угулавы и Гиги Бокерии. Против Угулавы выдвинуты весьма серьезные обвинения, но пока он освобожден судом под залог. Что касается Бокерии, то его в суд еще не вызывали, но, по сведениям из правоохранительных органов, против бывшего секретаря Совбеза существуют еще более веские обвинения.

Очевидно, нынешние власти Грузии всерьез взялись за верхушку "Единого национального движения". Вскоре после того, как на допрос был вызван не кто-нибудь, а бывший президент Михаил Саакашвили, стали поговаривать о возможном аресте ключевых фигур бывшей правящей партии — Гиги Бокерии и Гиги Угулавы. Дела касаются незаконных схем финансирования партии за счет государственного бюджета, причем речь идет о нецелевой трате десятков миллионов лари.

Саакашвили на допрос, как известно, не явился, а ведь его собирались допросить по десяти уголовным делам. Но лишь в качестве свидетеля. А вот против Угулавы выдвинуты конкретные обвинения, и он не сидит в тюрьме только потому, что суд не счел необходимым его задерживать, а ограничился освобождением под залог.

То же касается и Гиги Бокерии. Он также финансировал партийные интересы за счет государства. В частности, через Совет национальной безопасности, которым он руководил, перечислялись миллионы лари различным зарубежным лоббистским компаниям. Еще в период премьерства Бидзины Иванишвили у Бокерии требовали объяснить куда "ушли" 16 миллионов лари. Однако до возбуждения дела и допроса так и не дошло. А совсем недавно ряд грузинских НПО опубликовал данные, согласно которым годовой доход семьи Бокерии составляет 46 миллионов лари. Конечно же, эти доходы не появились в результате бизнес-деятельности Гиги Бокерии, а прямо совпадают по времени с его нахождением на должности секретаря Совбеза.

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Если в период президентства Михаила Саакашвили и т. н. "коабитации" прокуратура и другие следственные структуры всячески пытались не усугублять ситуацию, то после смены президента руки прокуратуры стали развязаны. Впрочем, в период прокурорства Арчила Кбилашвили ходили слухи, что его ближайшее окружение, в том числе заместитель Лаша Нацвлишвили, всячески мешало проведению следствия в отношении высокопоставленных членов "Национального движения". Наблюдатели неоднократно заявляли, что и сегодня в прокуратуре работают люди, которые передают информацию лично бывшему главе этого ведомства — находящемуся за рубежом Зурабу Адеишвили.

После прихода на должность генрокурора Отара Парцхаладзе стали всплывать весьма неприятные для "Нацдвижения" подробности. Но Парцхаладзе не смог довести начатое до конца — разразился скандал, связанный с его судимостью, и глава прокуратуры был вынужден покинуть занимаемую должность. Основная заслуга в этом скандале принадлежала, кстати, бывшему мэру Гиги Угулава, который и раскрыл "черное" прошлое Парцхаладзе.

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Впрочем, радость Угулавы длилась недолго. Прокурор-то пост покинул, но на смену ему пришел другой человек — Георгий Бадашвили, который продолжил расследование, а материалы про Угулаву никуда не делись. Поэтому не исключено, что очень скоро следственные органы доберутся до лиц, которые сегодня являются хребтом "Единого национального движения", и в случае их задержания партии может быть нанесен невосполнимый ущерб.

Эксперт по политическим вопросам Петре Мамрадзе считает удивительным тот факт, что бывший тбилисский мэр Гиги Угулава не задержан до сих пор.

— У него нет иммунитета, а материалов по поводу его преступлений уйма, — сказал Мамрадзе в интервью GeorgiaTimes. — Есть даже данные, что он ходил в стрип-клубы за счет бюджета мэрии. И это происходит в стране, где из-за кражи 30 — 100 лари людей сажали на семь лет. Угулава всегда выполнял приказы бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили по поводу их финансовых махинаций, каждый четверг представлял ему отчет о проделанной работе и получал новые задания. Но ведь Угулава знал все это и, будучи избранным мэром, выполнял преступные задания генпрокурора. Впрочем, доказать его вину станет возможным лишь в том случае, если прокуратура представит достаточно улик.

— Есть ли у вас информация, что в главной прокуратуре есть силы, которые мешали проведению объективного расследования в отношении лидеров ЕНД?