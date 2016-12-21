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Эксперты: Саакашвили не хватит смелости вернуться

24.03.2014  |  19:20

Саакашвили не хватит смелости вернуться

Будет ли допрошен Михаил Саакашвили? Главная прокуратура Грузии уже официально вызвала его на допрос, который должен состояться 27 марта. Однако Саакашвили отказывается возвращаться, поэтому не исключено, что он будет объявлен в международный розыск. Эксперты сомневаются, что Саакашвили приедет в Грузию, чтобы дать показания, поскольку ему попросту не хватит смелости.

Круг вокруг Михаила Саакашвили сужается. Бывшего президента Грузии, который уже почти полгода находится за рубежом и не появляется на родине, официально вызвала генпрокуратура. Саакашвили должен явиться на допрос 27 марта в 13:00 по местному времени. Среди вопросов, которые правоохранительные органы собираются задать экс-президенту, фигурирует дело о смерти бывшего премьера Грузии Зураба Жвании, который, согласно официальной версии, погиб в 2005 году в результате утечки угарного газа. Однако члены семьи заявляют, что экс-премьер был убит, а брат покойного неоднократно обвинял Саакашвили в сокрытии преступления.


США спасут Саакашвили от тюрьмы?

Однако экс-президент явно не торопится с возвращением на родную землю. Более того, он заявил, что покинул страну вовсе не случайно, а заранее знал, что его собираются арестовать. По его мнению, это помешает европейской интеграции Грузии, и, дабы не создавать проблемы в этом направлении, он и решил уйти "от греха подальше". Саакашвили полагает, что на него охотится президент России Владимир Путин и прокремлевское руководство Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили. Экс-президент даже назвал сумму, которую якобы заплатили Иванишвили за его смещение с должности президента, а затем и арест. Тот факт, что Иванишвили уже не находится у власти, Михаила Саакашвили ничуть не смущает. Он говорит, что миллиардер управляет страной из-за кулис. Саакашвили также заявил, что раз тема его ареста зазвучала параллельно с его активизацией на Украине, всем должно быть очевидно, кто за этим стоит.

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Саакашвили действительно собирается вернуться, но, как он говорит, чтобы освободить Грузию от прокремлевского руководства, а не для того, чтобы сдаваться в лапы ставленников Москвы. От экс-президента поступили и определенные угрозы, поскольку он заверил, что этот день наступит намного раньше, чем предполагает Иванишвили.

Но что произойдет, если Саакашвили не явится на допрос в прокуратуру? Нынешние власти шутить явно не намерены и заявляют, что в этом случае разговор будет коротким. Если Саакашвили не явится на допрос в прокуратуру, он будет объявлен в розыск. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, "никто не стоит выше закона", и Саакашвили "должен дать исчерпывающие ответы на все вопросы, хотя бы для того, чтобы развеять сомнения и помочь следствию правильно вести процесс". Впрочем, эти аргументы Гарибашвили на Михаила Саакашвили вряд ли повлияют.

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Эксперт по политическим вопросам Вахтанг Маисая убежден, что Михаил Саакашвили не вернется в Грузию, чтобы дать показания следствию. "Он, конечно же, не вернется, потому что боится ответственности и боится отвечать на вопросы, которые ему обязательно зададут, — сказал Маисая GeorgiaTimes. — Здесь речь не идет только о расследовании смерти Зураба Жвании, хотя для Саакашвили и этого достаточно, чтобы не вернуться в Грузию. А что касается его заявлений о том, что его собираются арестовать по велению Путина, то это сказки для дураков. Эти заявления просто смешны и лишены всяких оснований. Я убежден, что власти Грузии пойдут до конца, и в случае неявки три раза объявят Саакашвили в розыск и заставят его прийти на допрос".

Эксперт по политическим вопросам Сосо Цискарившили отмечает, что заявления Саакашивли о том, что в случае его допроса последует негативная реакция Запада, не соответствуют действительности. "Я думаю, что единственный человек, который может высказать протест по этому поводу — Мэтью Брайза, бывший помощник госсекретаря США, — сказал Цискаришвили в интервью GeorgiaTimes. — Я бы очень удивился, если бы Саакашвили хватило смелости, и он бы вернулся в Тбилиси на допрос в прокуратуру. Он, как видите, не может закрепиться на одном месте ни на Западе, ни на Востоке, меняет континенты, и, конечно же, вызов в прокуратуру является для него неприятным моментом".

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