Эксперты: Саакашвили не хватит смелости вернуться

24.03.2014 | 19:20

Будет ли допрошен Михаил Саакашвили? Главная прокуратура Грузии уже официально вызвала его на допрос, который должен состояться 27 марта. Однако Саакашвили отказывается возвращаться, поэтому не исключено, что он будет объявлен в международный розыск. Эксперты сомневаются, что Саакашвили приедет в Грузию, чтобы дать показания, поскольку ему попросту не хватит смелости.

Круг вокруг Михаила Саакашвили сужается. Бывшего президента Грузии, который уже почти полгода находится за рубежом и не появляется на родине, официально вызвала генпрокуратура. Саакашвили должен явиться на допрос 27 марта в 13:00 по местному времени. Среди вопросов, которые правоохранительные органы собираются задать экс-президенту, фигурирует дело о смерти бывшего премьера Грузии Зураба Жвании, который, согласно официальной версии, погиб в 2005 году в результате утечки угарного газа. Однако члены семьи заявляют, что экс-премьер был убит, а брат покойного неоднократно обвинял Саакашвили в сокрытии преступления.



США спасут Саакашвили от тюрьмы?

Однако экс-президент явно не торопится с возвращением на родную землю. Более того, он заявил, что покинул страну вовсе не случайно, а заранее знал, что его собираются арестовать. По его мнению, это помешает европейской интеграции Грузии, и, дабы не создавать проблемы в этом направлении, он и решил уйти "от греха подальше". Саакашвили полагает, что на него охотится президент России Владимир Путин и прокремлевское руководство Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили. Экс-президент даже назвал сумму, которую якобы заплатили Иванишвили за его смещение с должности президента, а затем и арест. Тот факт, что Иванишвили уже не находится у власти, Михаила Саакашвили ничуть не смущает. Он говорит, что миллиардер управляет страной из-за кулис. Саакашвили также заявил, что раз тема его ареста зазвучала параллельно с его активизацией на Украине, всем должно быть очевидно, кто за этим стоит.

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Саакашвили действительно собирается вернуться, но, как он говорит, чтобы освободить Грузию от прокремлевского руководства, а не для того, чтобы сдаваться в лапы ставленников Москвы. От экс-президента поступили и определенные угрозы, поскольку он заверил, что этот день наступит намного раньше, чем предполагает Иванишвили.

Но что произойдет, если Саакашвили не явится на допрос в прокуратуру? Нынешние власти шутить явно не намерены и заявляют, что в этом случае разговор будет коротким. Если Саакашвили не явится на допрос в прокуратуру, он будет объявлен в розыск. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, "никто не стоит выше закона", и Саакашвили "должен дать исчерпывающие ответы на все вопросы, хотя бы для того, чтобы развеять сомнения и помочь следствию правильно вести процесс". Впрочем, эти аргументы Гарибашвили на Михаила Саакашвили вряд ли повлияют.

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Эксперт по политическим вопросам Вахтанг Маисая убежден, что Михаил Саакашвили не вернется в Грузию, чтобы дать показания следствию. "Он, конечно же, не вернется, потому что боится ответственности и боится отвечать на вопросы, которые ему обязательно зададут, — сказал Маисая GeorgiaTimes. — Здесь речь не идет только о расследовании смерти Зураба Жвании, хотя для Саакашвили и этого достаточно, чтобы не вернуться в Грузию. А что касается его заявлений о том, что его собираются арестовать по велению Путина, то это сказки для дураков. Эти заявления просто смешны и лишены всяких оснований. Я убежден, что власти Грузии пойдут до конца, и в случае неявки три раза объявят Саакашвили в розыск и заставят его прийти на допрос".

Эксперт по политическим вопросам Сосо Цискарившили отмечает, что заявления Саакашивли о том, что в случае его допроса последует негативная реакция Запада, не соответствуют действительности. "Я думаю, что единственный человек, который может высказать протест по этому поводу — Мэтью Брайза, бывший помощник госсекретаря США, — сказал Цискаришвили в интервью GeorgiaTimes. — Я бы очень удивился, если бы Саакашвили хватило смелости, и он бы вернулся в Тбилиси на допрос в прокуратуру. Он, как видите, не может закрепиться на одном месте ни на Западе, ни на Востоке, меняет континенты, и, конечно же, вызов в прокуратуру является для него неприятным моментом".

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