Телевизор ухудшает память

Телевидение сегодня настолько прочно вошло в жизнь, что многие проводят перед экраном много (а иногда и очень много) времени.

А между тем - утверждают лондонские психологи - это весьма вредно для вербальной памяти. Люди становятся неспособны запоминать информацию, преподнесенную им в словесной форме. Особенно это касается детей и пожилых. У последних даже может стать причиной развития деменции.

Такие выводы сделали психологи Дейзи Фанкорт и Эндрю Степто на основании проводимого ими в течение 6 лет исследования, участниками которого стали 3590 здоровых мужчин и женщин от 50 лет. Примерно 30% из них продолжали работать, остальные уже вышли на пенсию.

В рамках научного эксперимента ученые наблюдали за состоянием их здоровья и когнитивной производительностью. Кроме этого, волонтеры ежедневно фиксировали, сколько времени они смотрели телевизор.

Подводя итоги, Фанкорт и Степто обнаружили, что вербальная память испытуемых работала в зависимости от количества часов, проведенных перед телевизором. Так, те, кто проводил перед экраном больше 3,5 часов, с большим трудом вспоминали то, что слышали. Им сложнее было удерживать нить разговоров, и, например, запоминать дорогу, когда ее объясняли на словах.

При этом, ни возраст, ни общее состояние здоровья, ни образ жизни на данный показатель не влияли, - подчеркивают исследователи.

Почему так происходит? Пока ученые только строят предположения: «лабораторные эксперименты показали, что просмотр телевизора возбуждает мозг, но делает его менее сосредоточенным. На электроэнцефалограммах видно, что становится меньше альфа-волн, важных для обучения. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что телепередачи провоцируют стресс. А он тоже вредит памяти».

Вывод исследователей однозначен: пожилые люди должны отказаться от долгого просмотра ТВ, чтобы дольше оставаться в форме.

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