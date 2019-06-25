Денис Новиков: замужняя или одинокая женщина может быть одинаково счастлива

Недавно GT рассказывал о новом открытии, сделанном лондонскими психологами, которые утверждают, что самые счастливые женщины те, кто не состоит в браке и не имеет детей.

Нашему корреспонденту такое заявление показалось весьма спорным и он обратился а комментарием к Денису Новикову, частнопрактикующему психологу, ведущему тренеру общества практикующих психологов «Гештальт Подход»

Денис Викторович, в Лондоне вдруг решили, что незамужние и бездетные женщины живут счастливее и дольше тех, к кого есть семья и дети. Насколько это правда и логично ли подобное заявление? Оно ведь, фактически рушит представления о важности брака...

- Если основываться на моих личных наблюдениях, то скажу, что проблемы есть как у женщин, которые живут одни, так и у тех, которые вступают в брак и имеют детей. Я лично не замечал, что есть какая-то разница в количестве психологических проблем и уровне стресса. Конечно, статистические исследования - штука интересная. Понятно, что в ситуации, когда женщина может чувствовать себя свободнее, больше опираться на себя, возможно, что-то такое и есть. Но в моей практике это, скорее, исключения.

А для мужчин? Насколько им комфортнее все-таки в семье жить, чем одному?

- К сожалению, мир устроен так, что мужчинам вообще жить комфортнее. И они используют семью, как некий базис, островок стабильности, а дальше предпочитают (не все, конечно, но многие) делать то, что хочется, то, что нравится. И возможно, в каком-то смысле использовать своих членов семьи для обеспечения уюта, комфорта и безопасности. Поэтому мужчинам жить проще.

А в чем же разница тогда с женщиной? Женщина тоже может использовать и семью, и своего мужчину.

- Как правило, на женские плечи ложится гораздо больше психологических проблем и забот, связанных с семьей. Прежде всего, это касается отношений: отношений в паре и отношений детско-родительских. Так, к сожалению, утроено сейчас по моему опыту общество, женщине, имеющей семью, приходится как бы проделывать двойную работу.

Получается, что вы подтверждаете версию лондонского ученого, что женщине все-таки проще жить одной, она будет здоровее, спокойнее?

- Нет. Насчет здоровее, спокойнее - не знаю. Это ведь зависит от того, как женщина видит свои смысли и свои цели в жизни. Если еще некоторое время назад семья была таким необходимым с точки зрения социума и с точки зрения выживания институтом, то сейчас никакой серьезной мотивации, кроме любви и преданности для того, чтобы создавать семью, вообще нет. Есть женщины, которые хотят (их довольно много) реализовываться в семье.

Это даже не психологический тип. Это, скорее, такие внутренние духовные, ценностные установки. Я думаю, что если такая женщина окажется по каким-то причинам вынуждена жить не в семье или не в счастливой семье, то что касается и здоровья, и продолжительности жизни, я думаю, здесь статистика будет другая. Может быть, в Англии сейчас какой-то тренд больше на автономию и независимость. Поэтому такая статистика и получается.

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