Американские психологи утверждают, что человек не всегда способен выбрать оптимальный из множества предложенных ему вариантов. Об исследовании, приведшем к такому выводу GT рассказывал некоторое время назад.

Прокомментировать открытие мы попросили Владимира Павловича Файнзильберга, психотерапевта, доцента кафедры психотерапии Московского института психоанализа, действительного члена Российской и Европейской Психотерапевтической лиги.

На самом деле, когда выбор ограничен, то человек старается рассуждать рационально, то есть поставив во главу угла те принципы, потребности, которые у него есть. А когда выбор достаточно большой и есть разные варианты, то это приводит к тому, что человек, действительно, никак не может принять решение. У него, что называется, глаза разбегаются.

И по-моему, это на самом деле абсолютно реальная вещь. Вспомните, когда продуктовый выбор был весьма ограничен в магазинах, то покупали то, что есть, и даже испытывали какие-то положительные эмоции. Сейчас, когда выбор намного больше, возникает проблема...

Когда не надо «брать то, что дают», на первый план выходит, допустим, цена, а не качество. Или наоборот.

А вообще, меня удивляет, как например, в Америке, когда берут какой-то общеизвестный факт и раздувают из него какое-то открытие. Никакого открытия здесь нет. И даже на простейшем опыте, когда, допустим, какому-либо животному предлагают в качестве пищи много вариантов, то у него тоже возникает... Знаете, есть даже такое выражение «буриданов осел», когда он разрывается между пучком сена и пучком травы, не знает, что выбрать, и в результате, сдыхает от голода.

Мне кажется, что это как раз демонстрация того, о чем мы с вами говорим.

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Фото: medcentr-moskovia.ru/our-doctors