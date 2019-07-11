Международная группа ученых из Германии и Канады опубликовала результаты проведенного исследования, которое подтвердило то, что все и так давно знают: выбирая новых партнеров, люди обычно ищут похожих на своих бывших.

Корреспонденту GT стало интересно мнение на этот счет российских ученых. И вот, что рассказал ему Александр Моисеевич Полеев, врач-психотерапевт, сексолог.

- По поводу того, что люди ищут в партнере или партнерше качества, которых им самим недостает, это правда. Это называется синдром невротического дополнения.

- Нет, другое. Выбирают человека похожего на того, кого любили в юности.

- Нет, это абсолютно неправильно. Речь идет о личностных чертах. Может быть, какие-то качества внешности и играют роль, но не первую и не вторую. А прежде всего, некий набор личностных черт. Этот набор действительно остается почти неизменным. Конечно, это живые люди, они со временем что-то меняют в своих потребностях. Скажем, человек малообщительный, замкнутый, плохо говорящий ищет подругу, которая говорила бы больше и лучше, бессознательно, конечно, ищет, и развивала бы его речь и делала его общение шире. А к внешности это имеет малое отношение.

- То есть у людей как сформировался один тип где-то в юности, так они его и придерживаются?

- Да, но этот тип не внешний. Он связан с набором, которого им недостает. Это естественный способ выживания - найти подругу, которая тебя дополняет. Но поскольку люди с возрастом меняются, какие-то черты в них появляются, воспитываются, то небольшие изменения в этом идеале подруги происходят.

- А заканчивается эта новость такими словами, что из этого замкнутого круга под силу выйти только экстравертам. Они больше расположены к экспериментам и поиску новых граней в отношениях, уверены авторы исследования. То есть экстравертам проще искать другие варианты?

- Это безусловно. Они более общительны. Больше открыты к чужому опыту. Другое дело, что, может быть, экстраверсию в значительной степени они, будучи когда-то, в двадцать лет, интровертами, приобрели благодаря подруге. Предположим, человек в двадцать лет женился на одной женщине, многое от нее перенял. Тут еще важна гибкость, умение обучаться. И к сорока годам он стал совершенно другим человеком. И ему эти качества, которые были в подруге, не нужны, они у него есть теперь свои. Он теперь хочет чего-то другого. И его новая подруга может отличаться, прежде всего, возрастом, но и набором качеств. В жизни это намного сложнее.

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