Свадебные традиции в разных странах: есть чему удивляться

Подготовка к свадьбе, сама свадьба, наряд жениха и невесты, блюда за праздничным столом — все это зависит от культуры и традиций страны.

Вы когда-нибудь задумывались, как проводят свадьбы в других странах? Доводилось на них бывать? В данной статье вы узнаете о традициях проведения свадьбы трех разных уголков планеты. Существует множество способов продемонстрировать любовь к своему партнеру.

Китай

История Китая красиво оплетена тайнами и легендами. В Китае женитьба рассматривается как очень важное событие для всего сообщества, и люди действительно уделяю внимание каждой детали. Свадьба должна быть волшебной не только для молодоженов, но и для каждого из гостей. Одна из самых важных вещей планирования свадьбы в Китае — использование цвета: приглашения, цветы и украшения должны отображаться красным цветом — символ любви и верности.

Свадебный прием — важный аспект китайских свадеб. По традиции жених и невеста пьют по полстакана вина на приеме для гарантии заключения брака на всю оставшуюся жизнь. Рыбные блюда обычно представлены в качестве основного блюда, которое нужно съесть, чтобы обеспечить бесконечное счастье и любовь к молодожёнам.

Латинская Америка

Латинская Америка богата традициями и культурой. В Мексике свадебные гости танцуют вокруг пары, окружая их в форме сердца, прежде чем дать им возможность начать первый танец.

В Бразилии традиция полностью противоположна британским или североамериканским обычаям. Здесь выбирают шофера и подругу невесты в день свадьбы. Другие страны, такие как Чили или Аргентина, следуют сельским обычаям — счастливых невесту и жениха возят в конном экипаже.

Испания

Люди средиземноморья не могут жить без двух вещей: солнца и ночной жизни. Поэтому большинство свадебных церемоний происходит вечером. В этих странах свадьбы обычно начинаются примерно в 6 вечера, в 10 часов подают ужин, а вечеринка продолжается до раннего утра.

Испания — отличный пример культуры, в которой люди вкладывают много идей, усилий и денег в свои свадебные подарки. Часто дарят украшения и картины, чтобы помочь украсить новый дом пары. Много денег тратится на свадебное путешествие для нового мужа и жены. В последние десятилетия экономика Испании испытывает серьезные трудности, и люди начали дарить более бюджетные подарки.

Красиво оформленные свадебные подарки с выгравированными сообщениями стали самым популярным способом пожелать супружеской паре долгих и счастливых лет вместе. И последняя традиция средиземноморских свадеб: бросайте рис вместо конфетти, и пара никогда не будет голодать!