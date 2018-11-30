Чтобы избежать разочарования - необходимо уменьшить ожидания
Судить других слишком строго
Постоянное разочарование в окружающих вас людях говорит о том, что вы не получаете того отношения к себе, на которое рассчитываете, и какого достойны. Почему так происходит? Ответ на данный вопрос нужно искать в собственной жизни. Может, раньше кого-то сильно разочаровали своими поступками вы, а может, просто выбираете не тех людей в свое окружение. Возможно, вы придерживаетесь слишком жестких стандартов, которые применяете при оценке окружающих. Это может быть обусловлено высокими требованиями к себе, следовательно, такие же вы выдвигаете и к людям, находящимся рядом с вами. Психологи говорят о том, что критикуя людей, мы признаем в себе такие же ошибки, какие допускают они, но при этом не хотим их выставлять на всеобщее обозрение. Выискивая ошибки других, подумайте о том, когда вы сами допускали похожие? И какая реакция последовала на них? Попробуйте не раздражаться по пустякам, а сопереживать человеку, допустившему ошибку.
Думать, что ничего и никогда не изменится к лучшему
Подобным грешат все люди, особенно в минуты отчаяния, когда вся жизнь идет наперекосяк. Не стоит забывать, что мысли материальны и имеют свойство сбываться. Если вы думаете, что в вашей жизни никогда ничего не поменяется, то возможно, это так и будет. Вы будете проживать собственную жизнь впустую, не ощутив всех ее прелестей. Жизнь каждого человека состоит из взлетов и падений, черных и белых полос, хорошего и плохого. Каким бы крутым не оказался спад, все равно наступит подъем! А вера в то, что жизнь катится только по наклонной вниз, лишает нас маленьких радостей, которые посещают человека каждый день. Поверив однажды, что трудности в вашей жизни временные, вы не пропустите тот момент, когда счастье постучится к вам в дом.
Верить в то, что собственная жизнь вам неподвластна
Беспомощность, которая овладела некоторыми людьми, толкает их в глубокую пропасть, выбраться из которой будет потом очень тяжело. Череда неудач в повседневной жизни формирует у вас мнение, что все зависит от кого-то, но только не от вас. Подобное мировоззрение характерно людям, подверженным различным видам депрессий. Закладывается оно, как правило, в детстве, в результате неправильно воспитания родителями. Излишняя опека родителей, их постоянное стремление решить за вас все возникающие проблемы, приводит к тому, что мы теряем самостоятельность при принятии решений. Это переносится позже и во взрослую жизнь. Чем больше человек бездействует, тем у него больше мыслей о том, что ничего изменить уже нельзя. А едва начав решительно менять все, тут же видим варианты решения многих проблем.