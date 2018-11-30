Чтобы избежать разочарования - необходимо уменьшить ожидания

Ведущие психоаналитики утверждают, что успешность жизни каждого человека зависит от ментальных установок, которые он дает сам себе. Именно они становятся привычками, управляя нашей жизнью. Помимо положительных установок («я все смогу», «я все сумею», «у меня все получится») существуют и отрицательные, когда человек говорит сам себе: «все равно я ничего не добьюсь, не стоит даже и пытаться что-то делать», «у меня не выйдет так, как получается у других». Такие установки являются тормозом нашего развития, заставляя нас разочаровываться в жизни, даже тогда, когда она наполнена успехом и радостными мгновениями. Вот несколько причин, которых нужно избегать, чтобы не разочароваться.

Судить других слишком строго

Постоянное разочарование в окружающих вас людях говорит о том, что вы не получаете того отношения к себе, на которое рассчитываете, и какого достойны. Почему так происходит? Ответ на данный вопрос нужно искать в собственной жизни. Может, раньше кого-то сильно разочаровали своими поступками вы, а может, просто выбираете не тех людей в свое окружение. Возможно, вы придерживаетесь слишком жестких стандартов, которые применяете при оценке окружающих. Это может быть обусловлено высокими требованиями к себе, следовательно, такие же вы выдвигаете и к людям, находящимся рядом с вами. Психологи говорят о том, что критикуя людей, мы признаем в себе такие же ошибки, какие допускают они, но при этом не хотим их выставлять на всеобщее обозрение. Выискивая ошибки других, подумайте о том, когда вы сами допускали похожие? И какая реакция последовала на них? Попробуйте не раздражаться по пустякам, а сопереживать человеку, допустившему ошибку.

Думать, что ничего и никогда не изменится к лучшему

Подобным грешат все люди, особенно в минуты отчаяния, когда вся жизнь идет наперекосяк. Не стоит забывать, что мысли материальны и имеют свойство сбываться. Если вы думаете, что в вашей жизни никогда ничего не поменяется, то возможно, это так и будет. Вы будете проживать собственную жизнь впустую, не ощутив всех ее прелестей. Жизнь каждого человека состоит из взлетов и падений, черных и белых полос, хорошего и плохого. Каким бы крутым не оказался спад, все равно наступит подъем! А вера в то, что жизнь катится только по наклонной вниз, лишает нас маленьких радостей, которые посещают человека каждый день. Поверив однажды, что трудности в вашей жизни временные, вы не пропустите тот момент, когда счастье постучится к вам в дом.

Верить в то, что собственная жизнь вам неподвластна

Беспомощность, которая овладела некоторыми людьми, толкает их в глубокую пропасть, выбраться из которой будет потом очень тяжело. Череда неудач в повседневной жизни формирует у вас мнение, что все зависит от кого-то, но только не от вас. Подобное мировоззрение характерно людям, подверженным различным видам депрессий. Закладывается оно, как правило, в детстве, в результате неправильно воспитания родителями. Излишняя опека родителей, их постоянное стремление решить за вас все возникающие проблемы, приводит к тому, что мы теряем самостоятельность при принятии решений. Это переносится позже и во взрослую жизнь. Чем больше человек бездействует, тем у него больше мыслей о том, что ничего изменить уже нельзя. А едва начав решительно менять все, тут же видим варианты решения многих проблем.