Три техники самовнушения

Самовнушение - процесс внушения, направленный на самого себя с целью управления некоторыми психическими параметрами личности; может использоваться как один из способов выхода из депрессии, повышения самооценки, а также для развития личностных качеств. Существует несколько техник самовнушения.

1. Аффирмация

Самый известный и неоднократно описанный способ, заключающийся в устном повторении формулировки, содержащей в себе цель, которую необходимо достигнуть: "Я абсолютно спокоен...", "У меня всё получится...", "Мне ничто не помешает...." и так далее. Произносить текст следует, вкладывая в неё заложенный смысл и как уже свершившийся и непреложный факт, которому ничто не способно воспрепятствовать. Для закрепления результата фразу необходимо повторить не менее 20 раз, а лучшим временем является момент перед засыпанием и в первые минуты после пробуждения.

2. Метод ролевого аутотренинга

Метод, который можно использовать для работы над собственными отрицательными чертами характера или для приобретения желаемых. Каждый день в течение определенного времени нужно играть человека, имеющего ту черту, которую надо развить. При этом надо не только надевать маску, используя лишь мимику лица и язык тела, но и стараться переживать соответствующие внутренние эмоции. Поначалу, при отсутствии актёрского дара, получаться будет не очень достоверно и не так уж и просто, но остаётся только тренироваться. Начинать следует с нескольких минут, постепенно увеличивая время.

3. Визуализация

Мозг человека устроен так, что практически не отличает события, им же придуманные, от тех, что произошли в действительности. То есть, вообразив себе какой-либо долгожданный радостный момент во всех красках, мозг получает ту же дозу счастья, которую получил бы, произойди та ситуация на самом деле. Это помогает на какой-то период времени сохранить хорошее настроение и мотивировать на достижение цели. Уделять время "мечтаниям" стоит в спокойной обстановке, без раздражающих и мешающих факторов, и повторять мысленную картину вплоть до выполнения нужных задач. Можно прибегнуть и к другому аспекту визуализации - фотографиям и картинам, заключающих в себе исполнившуюся мечту. Подобный коллаж надо оставить на видном месте.

Но при применении данного метода следует быть осторожными. В момент, когда несмотря на приложенные усилия станет ясным отсутствие желаемых результатов и осознание полного провала, испытанное разочарование может очень больно ударить по самооценке и желанию как продолжать, так и начинать что-либо новое. Необходимо понимать, что даже неудачный итог является приобретённым полезным опытом, который пригодится в дальнейшем.