Каждый из нас замечал, что в его окружении есть такие люди, которые постоянно чем-то недовольны, люди, которые жрут вашу энергию в прямом смысле этого слова, люди, которые улыбаясь вам в лицо в глубине душе искренне желают вам неудач и падений.

И несмотря на то, что мы все это прекрасно понимаем, мы все равно из года в год продолжаем с этими людьми общаться, порой искренне веря, что они изменятся.

Но люди не меняются! Меняется ваше отношение к ним.

5 способов, как избавиться от людей пожирающих вашу энергию:

1. Людей, которые нас окружают, мы создаем сами. Всех, позитивных и негативных. И чем больше в нас самих негатива и стресса, тем больше мы притягиваем к себе негативных нытиков. Вывод: начните с себя. Ваши мысли, ваши действия должны нести позитив, тогда вас самих будет тянуть к позитивным людям.

2. Общайтесь с теми, кто сильнее, спортивнее, богаче и добрее. Хватит выслушивать нытиков, которые вечно не довольны своей жизнью, работой, зарплатой, женой. Поверьте, через 10 лет, они будут петь вам всё то же самое. Да, на фоне таких людей намного проще чувствовать себя более удачливым и позитивным. Ищите успешных людей, в таком кругу вам поначалу будет не комфортно, но, только выйдя из своей комфортной зоны, вы начнете развиваться и расти вверх.

3. Нужно четко знать, что именно вы ищите в том или ином человеке. В мужчине это могут быть - доброта, юмор, ответственность, умение зарабатывать деньги; в коллеге - умение работать в команде, мобильность; в знакомом - весёлое время препровождения, связи, позитив, жизнелюбие; в друге - преданность, поддержка, умение сказать правду в лоб.

4. Если человек не подходит не под одну нужную вам категорию, этот человек вам сейчас не нужен. Его нужно убирать из постоянного круга общения, этот человек вампир, который сосёт ваше время и энергию. Таких людей нельзя пускать к себе слишком близко, иначе они вас просто сожрут. Всех жрущих, недовольных, обиженных - в бан.

5. Если вы чувствуете, что что-то не так, то вам не кажется, что-то действительно не так. В таком случае есть два варианта, либо поговорить и/или сделать перерыв в отношениях. Если без этих людей, вам лучше чем с ними, то зачем они вам?

Порой очень сложно перестать общаться с тем или иным человеком, ведь с кем-то вы дружите с ранних лет, а с кем-то уже 10 лет делите одну постель, а предложения всё нет, и скорее всего не будет. Учитесь отличать привычку и привязанность от настоящих чувств. Не тратье своё время на людей, которые с вами, только потому, что ИМ так удобно. Это ваша жизнь, ваше время, и ваша жизненная энергия!

Фото: constructorus.ru

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